«Обаятелен и просит в долг»: Названы «красные флаги», определяющие мужчину-альфонса

Если мужчина попросил в долг условные пять тысяч – это уже должно являться «красным флагом» в определении альфонса, рассказала сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что сегодня в арсенале альфонсов появились новые инструменты – возможность склонить жертву дистанционно взять кредит и кража средств со счетов женщины через ее смартфон. Отмечается, что все чаще в полицию обращаются жертвы «романов по переписке». Варра рассказала, как распознать мужчину-альфонса.