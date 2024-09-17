«Обаятелен и просит в долг»: Названы «красные флаги», определяющие мужчину-альфонса
Если альфонсу не дать в долг денег, через какое-то время он потеряет к женщине интерес, отметила в эфире НСН Юлия Варра.
Если мужчина попросил в долг условные пять тысяч – это уже должно являться «красным флагом» в определении альфонса, рассказала сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что сегодня в арсенале альфонсов появились новые инструменты – возможность склонить жертву дистанционно взять кредит и кража средств со счетов женщины через ее смартфон. Отмечается, что все чаще в полицию обращаются жертвы «романов по переписке». Варра рассказала, как распознать мужчину-альфонса.
«Прежде всего, они достаточно интеллигентны, красивы, обаятельны и ведут себя так, как хочется женщине. Но не надо бояться всех, надо свободно, спокойно идти на контакт с мужчиной, но действительно нужны "красные флаги". Советую девушкам эти "красные флаги" обозначить себе именно тогда, когда мужчина начинает просить взаймы. Потому что никогда не бывает: "Ой, давай-ка ты кредит на 5 миллионов возьми под залог своей недвижимости". Он начинает постепенно: "Я забыл дома карточку, оплати, пожалуйста, ужин в ресторане и поедем к тебе". Это же логично, просто он забыл карточку, женщина оплатит в ресторане. Потом он возвращает ей эти деньги. Потом еще идет просьба одолжить небольшую сумму, подумаешь, 5-20 тысяч, она одалживает, и после этого сумма возвращается. И вот в последний момент, когда он просит достаточно крупную сумму денег, он исчезает», – сказала Варра.
Сексолог отметила, что если альфонсу не дать в долг денег, через какое-то время он потеряет к женщине интерес.
«Это схема на доверие, поэтому "красный флаг" должен быть тогда, когда у вас попросили взаймы первые 5 тысяч. Вы должны сказать нет, и вы увидите, что произойдет: через какое-то время альфонс потеряет к вам интерес», – указала собеседница НСН.
Кроме того, Варра рассказала, что чаще всего жертвами альфонсов становятся те женщины, которые провели долгое время в одиночестве.
«Чаще всего становятся жертвами альфонсов те женщины, которые долго сидят в одиночестве, которые сложно подпускают к себе мужчин и ждут того самого принца годами. И вдруг, когда он появляется и начинает делать все так, как она хочет, у нее срабатывает: "Вот, я его ждала, я не зря сидела одна эти четыре-пять лет". На него не поведется девушка, которая активно ходит на свидания, имеет двух-трех ухажеров, из которых выбирает, ей есть с чем сравнить. Но когда женщина долго сидит одна, когда требования нереально завышены, то пробивается только тот, кто имеет какую-то еще выгоду», – добавила она.
Ранее россиянкам рассказали, где встретить мужчину мечты. Отмечалось, что в больнице можно познакомиться с добрым и заботливым мужчиной, а в ресторанах знакомятся «сексуальные самцы», передает «Радиоточка НСН».
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