«Больница или ресторан»: Россиянкам рассказали, где встретить мужчину мечты

«Здесь не все так просто, зависит от гормонального статуса человека. Если мы ищем окситоцинового мужчину – доброго, заботливого, понимающего, человека помогающей профессии, больница – весьма тот вариант. Он очень хорошо воспримет женщину, которая ему поможет, в сложной ситуации подскажет или сама оказалась в непростой ситуации. А если мы ищем тестостеронового мужчину, то он в больнице как раз будет зажат и будет стесняться. Если нам нужен очень сексуальный самец или мужчина, который пробьет лбом любую стену, что называется, то эти мужчины будут знакомиться и нормально себя чувствовать, когда они в лидирующей позиции. Да, рестораны подходят именно таким мужчинам», - отметила она.

Также «интересные экземпляры» можно встретить на бизнес-форумах, горнолыжных трассах и в походах, поделилась сексолог.

«Поэтому классические советы тоже не надо отвергать. Инфантильные люди вообще в ресторан не ходят, они с мамой дома сидят. Если человек интересуется развлечениями, это не так плохо. Если он может развлекать себя, то и женщину развлечет. Я вообще рекомендую своим ученицам искать мужчин абсолютно везде, в магазинах, в аэропортах, а также на выставках и бизнес-форумах. Там очень интересные экземпляры. Рекомендую мужской туризм, горнолыжные трассы, сплавы и походы. А также сайты знакомств помогают, так как хороший мужчина на улице может оказаться женат»,- рассказала собеседница НСН.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review. Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признался 71% респондентов. Россия заняла седьмое место — об изменах сообщили 53% респондентов, передает «Радиоточка НСН».

