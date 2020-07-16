Новости за ночь: Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Обамы и других знаменитостей
Киберпреступники получили доступ к Twitter-аккаунтам многих американских знаменитостей, опубликовав в их микроблогах одинаковые сообщения с предложением заработать биткоины. Среди жертв взлома, в частности, оказались рэперы Канье Уэст и Уиз Халифа, политики Джо Байден и Барак Обама, инженер Илон Маск, миллиардеры Уоррен Баффет, Джефф Безос, Майкл Блумберг, Билл Гейтс, компании Uber и Apple,
Хакеры от лица известных персон обещали удвоить сумму, переведённую на их биткоин-кошелёк. Администрация Twitter быстро удалила эти записи, однако мошенники успели собрать биткоинов почти на $118 тысяч, отмечает РИА Новости.
К настоящему моменту Twitter проверил и восстановил работу большинства учётных записей. В службе поддержки соцсети объяснили произошедшее скоординированной атакой на ряд своих сотрудников, имевших доступ ко внутренним системам.
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