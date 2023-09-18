Милонов о «сказочных» выборах ЦИК: Карабас-Барабас - КПРФ, а Лиса Алиса - ЛДПР

Ранее стало известно, что сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к юбилею ЦИК. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента «сказочной страны». В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга. Милонов назвал идею полезной для школьников.

«Милейшие персонажи зачастую лучше реальных политиков. Речь ведь идет о методике серьезных выборов, о которой детям рассказывают в виде игры. Понятно, что у детей и солдатики пластмассовые, и куклы ненастоящие. Только Карабасу-Барабасу нужно нарисовать членский билет КПРФ, Лисе Алисе — ЛДПР, а Винни-Пуху — “Единой России”, потому что медведь и очаровательный персонаж», — сказал Милонов.

Собеседник НСН отметил, что сам на таких выборах проголосовал бы за Винни-Пуха.

«Это настоящий персонаж, честный, искренний, не без недостатков, но свой, беззлобный, умеет дружить», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал выборы президента «сказочной страны» пародией на настоящее голосование и отметил, что это наглядная демонстрация того, почему в избирательном праве существует возрастной ценз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

