Милонов о «сказочных» выборах ЦИК: Карабас-Барабас - КПРФ, а Лиса Алиса - ЛДПР
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что сам бы проголосовал за Винни-Пуха, так как как этот "очаровательный медведь" может символизировать "Единую Россию".
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН высказался о "сказочных" выборах ЦИК и определил Карабаса-Барабаса в КПРФ, Лису Алису - в ЛДПР, а Винни-Пуха назвал честным, искренним и умеющим дружить персонажем.
Ранее стало известно, что сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к юбилею ЦИК. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента «сказочной страны». В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга. Милонов назвал идею полезной для школьников.
«Милейшие персонажи зачастую лучше реальных политиков. Речь ведь идет о методике серьезных выборов, о которой детям рассказывают в виде игры. Понятно, что у детей и солдатики пластмассовые, и куклы ненастоящие. Только Карабасу-Барабасу нужно нарисовать членский билет КПРФ, Лисе Алисе — ЛДПР, а Винни-Пуху — “Единой России”, потому что медведь и очаровательный персонаж», — сказал Милонов.
Собеседник НСН отметил, что сам на таких выборах проголосовал бы за Винни-Пуха.
«Это настоящий персонаж, честный, искренний, не без недостатков, но свой, беззлобный, умеет дружить», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал выборы президента «сказочной страны» пародией на настоящее голосование и отметил, что это наглядная демонстрация того, почему в избирательном праве существует возрастной ценз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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