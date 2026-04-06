Трамп: Сроки завершения войны зависят от Ирана
6 апреля 202618:56
Сроки завершения конфликта США и Ирана зависят от руководства исламской республики. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, «эта война» может кончиться очень быстро. Для этого иранским властям следует «сделать определённые вещи».
«Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», - отметил глава Белого дома, добавив, что 7 апреля остаётся крайним сроком для заключения сделки.
Ранее Трамп заявил, что если Иран от сделки с США, то на республику «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Сроки завершения войны зависят от Ирана
- «Хватит на 10 дней»: Почему Турция не спасет Кубу от энергоблокады
- Гибкий формат: Почему подростков стали активно брать на работу
- Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек
- Свадьба под вопросом? В российский прокат выходит «Вот это драма!»
- Россинам объяснили, когда лучше покупать билеты на мероприятия
- Аналитик Леонков рассказал, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ
- СМИ: Иран отверг перемирие с США
- США одобрили: Политолог объяснил желание Турции помочь Кубе
- Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области