Трамп: Сроки завершения войны зависят от Ирана

Сроки завершения конфликта США и Ирана зависят от руководства исламской республики. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, «эта война» может кончиться очень быстро. Для этого иранским властям следует «сделать определённые вещи».

«Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», - отметил глава Белого дома, добавив, что 7 апреля остаётся крайним сроком для заключения сделки.

Ранее Трамп заявил, что если Иран от сделки с США, то на республику «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
