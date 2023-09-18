«Намылить шею!»: Вассерман назвал своего кандидата на «сказочных выборах»

«Я ни за кого из сказочных героев голосовать не буду. Я бы отдал голос за того, кто хорошенько намылит шею тем, кто пытается превратить серьезное дело в пародию. Главное в этом кукольном театре – очень наглядная демонстрация того, почему в избирательном праве существует возрастной ценз», - сказал Вассерман.

По его мнению, «сказочное голосование» является отражением реальных выборов.

«Эта шутка показывает, насколько легко манипулировать человеком, не имеющим достаточного опыта самостоятельных размышлений и не умеющим оценивать серьезные вещи. Здесь на примере школьников иллюстрируются закономерности реальной политики. Эта шутка хороша тем, что показывает, насколько важно накапливать жизненный опыт, прежде чем принимать решения, способные влиять на жизнь», - заключил собеседник НСН.

Как отмечается в материалах к уроку, который проведут для учеников 1-4 классов, Карабас-Барабас превратит страну в кукольный театр и даст всем куклам большие зарплаты, Золушка преобразит жизнь трудом, а Лиса Алиса создаст в стране «поля чудес» с игровыми автоматами, чтобы люди отдыхали, а не работали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

