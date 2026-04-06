«Заработал бы кучу денег»: Трамп заявил, что желал бы забрать иранскую нефть
Американский лидер Дональд Трамп признался, что если бы у него была возможность, то он без колебаний забрал бы иранскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе общения с журналистами он указал, что иранская нефть «лежит и ждёт, когда её возьмут».
По словам Трампа, он без колебаний бы «оставил её себе и заработал бы кучу денег».
«Не думаю, что народ США действительно это поймет... К сожалению, американцы хотят, чтобы мы вернулись домой», - заключил глава Белого дома.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иран отверг предложенный США вариант временного перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
