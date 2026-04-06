«Заработал бы кучу денег»: Трамп заявил, что желал бы забрать иранскую нефть

Американский лидер Дональд Трамп признался, что если бы у него была возможность, то он без колебаний забрал бы иранскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами он указал, что иранская нефть «лежит и ждёт, когда её возьмут».

По словам Трампа, он без колебаний бы «оставил её себе и заработал бы кучу денег».

«Не думаю, что народ США действительно это поймет... К сожалению, американцы хотят, чтобы мы вернулись домой», - заключил глава Белого дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран отверг предложенный США вариант временного перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
