О правильной челобитных подаче

Следственные органы заинтересовались отсутствием горячей воды в алтайском селе после того, как пенсионерка бросилась в ноги премьеру Дмитирию Медведеву, умоляя решить многолетнюю проблему. В рамках рабочей поездки в Сибирь он приехал в село Санниково, где и произошли эти события. Пенсионерка рассказала главе правительства, что с 2016 года в ее доме не появляется горячая вода, так как котельная передана из района в муниципалитет. Женщина утверждает, что жителей дома обманули, сделав котельную частной собственностью. Медведев ответил, что решит проблему.

Челобитная сработала. На следующий день, в среду, к упавшей перед премьер-министром на колени пенсионерке в квартиру нагрянул целый губернатор Алтайского края. Виктор Томенко пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней, связаться с женщиной в четверг и рассказать о дальнейших действиях властей.

Районные власти предложили свое объяснение: котельная в селе Санниково действительно требует ремонта, но в местном бюджете нет необходимых 20 млн рублей. Об этом заявил ТАСС глава Первомайского района Алтайского края Александр Иванов. Проблема, по его словам, еще и в том, что если построить «новую котельную, в разы вырастет тариф. Это либо компенсации населению из районного бюджета, а он дотационный, либо иной источник - карман жителей», - сказал глава района.

Если на котельную денег нет, то на пыль в глаза высокому начальству средства всегда найдутся. Вот и к этому приезду главы правительства страны населенные пункты Алтайского края хорошели прямо на глазах, несмотря на разгул снежной стихии. Как пишет агентство Altapress.ru, в том самом селе Санниково перед приездом премьера косили траву в самый разгар метели. Даже вице-губернатор края Денис Губин не удержался и обещал подарить главе села календарь. В заваленном снегом Барнауле красили столбы и сажали деревья: на одной из улиц за ночь выросли двухметровые ели. Приезд премьер-министра сам по себе стал стихийным бедствием: из-за того, что он должен был прибыть в Барнаул по железной дороге, был изменен график движения пригородных поездов. Была заблокирована одна из дорог, отчего люди были вынуждены идти полем, - писали очевидцы в соцсетях. В окрестностях Барнаула образовались многокилометровые пробки из фур: проезд в город большегрузного транспорта верноподданнически закрыли.

Хорошо хоть пенсионерку, упавшую на колени перед премьером, не отругали: дескать, как челобитную подаешь?!

