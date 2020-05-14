NYT настаивает на корректности своих данных о COVID-19 в России
Газета The New York Times (NYT) не видит оснований для того, чтобы оспаривать содержание статьи про занижение данных о смертности из-за коронавируса в России. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс.
Она подчеркнула, что статьи основаны на данных, опубликованных «официальным государственным ведомством, и на интервью с экспертами государственных институтов». Роудс настаивает на том, что никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются», пишет RT.
Напомним, ранее издания The Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о якобы умышленном занижении статистики смертности от COVID-19 в России, отмечают argumenti.ru.
МИД России назвал публикации «очередным сенсационным антироссийским фейком». Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в редакции FT и NYT будут направлены письма с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию о ситуации с коронавирусом в России, подчеркивает РЕН ТВ.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал публикацию газета Financial Times «мотивированным злорадством и непрофессиональным хайпом».
Между тем, по состоянию на 13 мая, за сутки в России выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.
Отмечается, что в Москве зарегистрировано 4 703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. Специалисты подчеркивают, что у 44,5% инфицированных симптомов заболевая не наблюдается, пишет RT.
Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 242 271 человека, отмечает Свободная пресса.
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