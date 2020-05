NYT настаивает на корректности своих данных о COVID-19 в России

Газета The New York Times (NYT) не видит оснований для того, чтобы оспаривать содержание статьи про занижение данных о смертности из-за коронавируса в России. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступила вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс.

Она подчеркнула, что статьи основаны на данных, опубликованных «официальным государственным ведомством, и на интервью с экспертами государственных институтов». Роудс настаивает на том, что никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются», пишет RT.