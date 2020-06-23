NYT: ЕС может сохранить запрет на пересечение границы для россиян

Страны Европейского союза, стремящиеся возродить свою экономику, готовы сохранить запрет на въезд для граждан РФ, США и Бразилии, где фикусируется наибольшее число заражений коронавирусом. Об этом пишет газета New York Times из Брюсселя со ссылкой на предварительные списки «приемлемых путешественников».

«Соединенные Штаты, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом в мире и в которых наблюдается рост числа новых инфицированных, будут относиться к той же категории, что Бразилия и России», - пишет Times, ссылаясь на эти списки.

По данным издания, страны внесены в списки на основе комбинации эпидемиологических критериев. Ориентиром является среднее число новых случаев заражения за последние 2 недели на 100 тыс. человек. По данным газеты, в среднем по ЕС этот показатель равен 16 новым случаям заражения, в США – 107, в Бразилии - 190, в России - 80.

Как только дипломаты согласятся с окончательным списком, он будет представлен как рекомендация в начале следующей недели до 1 июля, пишет издание. Списки планируют пересматривать каждые две недели.

