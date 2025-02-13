«Нужны предупреждения»: В каких случаях рыбаков смогут штрафовать за «опасность»

«Хобби запрещать никто не может, это одно из самых здоровых и полезных увлечений. Конечно, не нужно доводить его до фанатизма. У нас есть автолюбители, но они руководствуются правилами движения, иначе поступают штрафы. Что касается рыбалки, есть правила, которые устанавливает Росрыболовство. Устанавливаются допустимые объемы рыбы, виды, которые можно вылавливать, а также места. За безопасностью у нас следит Государственная инспекция по маломерным судам. Здесь вопрос, насколько крепкий лед, может ли он выдержать тяжесть людей. У нас есть правило по минимальной толщине льда – 10 сантиметров», - рассказал он.

По его словам, рыбаков нельзя штрафовать, если они не были предупреждены об опасности конкретного водоема.

«Там, где ловят любители, нужно мониторить ледовую обстановку. Армия рыбаков-любителей не такая управляемая. Контролировать все водные поверхности не получится, но излюбленные места нужно контролировать, периодически проводить замеры, устанавливать таблицы информирования. Это нужно сделать там, где массовый выход на лед. Сначала должна быть организована служба мониторинга обстановки и предупреждения. Если такие службы будут работать, тогда уже правомерно наказывать рыбаков за неподчинение этим рекомендациям. Если такой службы в определенном месте нет, тогда претензии не к рыбакам. Насколько это реально, нужно спрашивать МЧС. На многих водоемах и так устанавливается табличка «выход на лед запрещен», стоит вопрос в расширении деятельности», - отметил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в Корсаковском районе на юге Сахалина оторвало льдину с почти 300 рыболовами-любителями на расстоянии 2,5 километра от берега. В результате от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина в 10 метров. Спасатели использовали для эвакуации вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Все рыбаки были эвакуированы, передает «Радиоточка НСН».

