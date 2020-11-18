Пациент в заложниках. Названы причины дефицита лекарств от COVID-19

По ее словам, еще одна причина нехватки лекарств в российских аптеках — регулирование цен на некоторые препараты. Она отметила, рынок ушел вперед, а стоимость медикаментов осталась на прошлом уровне. При этом производителям стало невыгодно выпускать некоторые препараты низкого ценового сегмента, и они ушли с рынка.



«Кроме того, у нас в стране с ковидной волной совпал ввод обязательной маркировки лекарств. Фармацевтическое сообщество предупреждало, что это может привести к коллапсу, рынок просто не справится. Теперь мы видим, что именно пациент оказался заложником ситуации и страдает от отсутствия лекарств. Постановление правительства, которое ввело уведомительный характер маркировки лекарств, упростило ситуацию лишь частично. С нашей точки зрения, производителям это постановление никак не помогло. Они не могут ввести в оборот множество препаратов. И до аптек они просто не доходят, их нет у поставщиков. Это недопустимо, когда население в них остро нуждается. И если есть возможность хоть как-то выровнять ситуацию и увеличить доступность лекарств в этот трудный период, государство должно ввести мораторий на маркировку. Мы поддерживаем идею маркировки, но мы за ее поэтапное введение. Сейчас не самый подходящий момент для таких рисков», — заключила Преснякова.

Ранее Преснякова в эфире НСН рассказала о проблемах, с которыми столкнулись участники фармацевтического рынка из-за обязательной маркировки лекарств.

