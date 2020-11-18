Пациент в заложниках. Названы причины дефицита лекарств от COVID-19
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек в эфире НСН объяснила дефицит лекарств от коронавируса в России.
Общероссийский народный фронт опросил 3,5 тысячи российских аптек и сообщил о дефиците противовирусных и лекарств от коронавируса. По данным ОНФ, в 85% торговых точек не хватает «Фавипиравира», в 73% нет антибиотика «Левофлоксацина», 45% аптек жалуются на отсутствие антикоагулянтов — препаратов, влияющих на свертываемость крови.
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН назвала причины сложившегося дефицита противовирусных медикаментов.
«Сейчас во многих регионах мы наблюдаем дефицит многих групп препаратов, особенно тех, которые используются в схемах лечения COVID-19. Причин этого дефицита несколько: возросший спрос и вторая волна заболеваемости. И это касается не только нашей страны, но и мира в целом. В разы увеличилась потребность не только в препаратах, но и в фармацевтических субстанциях, из которых эти препараты производят», — объяснила Преснякова.
По ее словам, еще одна причина нехватки лекарств в российских аптеках — регулирование цен на некоторые препараты. Она отметила, рынок ушел вперед, а стоимость медикаментов осталась на прошлом уровне. При этом производителям стало невыгодно выпускать некоторые препараты низкого ценового сегмента, и они ушли с рынка.
«Кроме того, у нас в стране с ковидной волной совпал ввод обязательной маркировки лекарств. Фармацевтическое сообщество предупреждало, что это может привести к коллапсу, рынок просто не справится. Теперь мы видим, что именно пациент оказался заложником ситуации и страдает от отсутствия лекарств. Постановление правительства, которое ввело уведомительный характер маркировки лекарств, упростило ситуацию лишь частично. С нашей точки зрения, производителям это постановление никак не помогло. Они не могут ввести в оборот множество препаратов. И до аптек они просто не доходят, их нет у поставщиков. Это недопустимо, когда население в них остро нуждается. И если есть возможность хоть как-то выровнять ситуацию и увеличить доступность лекарств в этот трудный период, государство должно ввести мораторий на маркировку. Мы поддерживаем идею маркировки, но мы за ее поэтапное введение. Сейчас не самый подходящий момент для таких рисков», — заключила Преснякова.
Ранее Преснякова в эфире НСН рассказала о проблемах, с которыми столкнулись участники фармацевтического рынка из-за обязательной маркировки лекарств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Путин и Трамп не планируют встречу на саммите АТЭС
- Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала «Соловьев LIVE»
- Онищенко раскритиковал термин «локдаун»
- Врач рассказал, как правильно носить маску зимой
- Путин назначил врио главы Мордовии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru