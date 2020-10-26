Искоренить невозможно. В Госдуме рассказали, как правильно бороться с коррупцией
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции объяснил НСН, почему России не нужен антикоррупционный омбудсмен.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил премьер-премьер министру России Михаилу Мишустину создать институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Политолог считает, что омбудсмен должен заняться анализом правовых актов, улучшением законодательства и обработкой запросов граждан.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в эфире НСН заявил, что существующих механизмов борьбы с коррупцией вполне достаточно.
«Для того, чтобы вести речь о каком-то дополнительном чиновнике или структуре, нужно четко очертить круг полномочий. Надо понять, свободна ли ниша, которую они хотят занять. А создавать еще одного дублера бессмысленно. Если судить по письму Орлова, полномочия омбудсмена пересекаются с тем, чем занимается комиссия правительства по регуляторной гильотине», - сказал он.
Депутат также отметил, что коррупцию невозможно искоренить, можно только обуздать и снизить масштабы.
«Законодательная база полностью создана, она отвечает всем мировым образцам. Дальше все зависит от реализации. Говорить, что нет совсем никаких достижений в этом плане, было бы лукавством», - отметил он.
С позицией Валеева согласился эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал. Специалист перечислил в эфире НСН институты, занимающиеся борьбой с коррупцией.
«В России есть экспертиза госконтрактов, профильные комиссии, проверяющие декларации госслужащих. Кроме того, существуют подразделения при вузах. Есть и социальный контроль – например, «Общероссийский народный фронт». Всего этого вполне достаточно. Я сомневаюсь, что нужен координатор борьбы с коррупцией, этим занимается правительство и непосредственно курирует президент. Еще одна структура будет лишней», - отметил он.
По его словам, искоренить коррупцию не поможет даже смертная казнь. В частности, это подтверждает опыт Китая.
«На бытовом уровне коррупция в России практически исчезла благодаря электронным услугам, так как уже не нужно вживую встречаться с чиновником», - сказал он.
Ранее Генпрокуратура России опубликовала список регионов с самым высоким показателем коррупционной преступности.
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