Нутрициолог заявила, что для опьянения нужно выпить три литра кваса

По её словам, если в течение часа выпить от двух до трёх литров обычного кваса, то можно действительно почувствовать опьянение, а алкотестеры могут даже показать, что человек выпил примерно одну бутылку пива. При нарушении условий хранения и транспортировки количество алкоголя в напитке может увеличиться.

Эксперт отметила, что это делает квас опасным не только для водителей, но и людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, язвы или гастриты.

«Для людей, которые страдают лишним весом и ожирением, такой напиток тоже не лучший, так как в нем содержится большое количество сахара. Людям, у которых инсулинорезистентность, сахарный диабет, тоже стоит воздержаться», — подчеркнула Писарева добавила.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, в свою очередь, добавил, что перебродивший квас «может приближаться по своим свойствам к разного рода брагам».

Ранее в России ввели акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр, однако им не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

