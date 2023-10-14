Анастасия Ракова рассказала об обучении медиков для работы с паллиативными пациентами в Москве

Она уточнила, что в этом центре медики и управленцы повышают свою квалификацию, посещая вебинары и лекции, тренинги и стажировки. По словам Раковой, за три года существования центра более 1,5 тысяч медсестер и врачей повысили тут свою квалификацию. За несколько лет больше 7,5 тысяч слушателей посетили тренинги и лекции.

Центр богат собственными программами дополнительного профессионального образования по паллиативной помощи. Медики более 30 специальностей могут пройти эти программы.

