Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Нурмагомедов сделал репост чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова. Тот обратился к властям Дагестана и попросил не наказывать участников беспорядков показательно.

«Аллах прощающий и любит прощающих», - написал Нурмагомедов в комментарии к репосту.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в минувшее воскресенье. Толпа ворвалась в здание воздушной гавани и на взлетную полосу. Участники погромов искали евреев на борту прибывшего из Тель-Авива рейса.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане спровоцированы через социальные сети руками западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».

