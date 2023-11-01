Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Бывший чемпион по смешанным единоборствам (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что дагестанцев, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы, необходимо простить.
На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Нурмагомедов сделал репост чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова. Тот обратился к властям Дагестана и попросил не наказывать участников беспорядков показательно.
«Аллах прощающий и любит прощающих», - написал Нурмагомедов в комментарии к репосту.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в минувшее воскресенье. Толпа ворвалась в здание воздушной гавани и на взлетную полосу. Участники погромов искали евреев на борту прибывшего из Тель-Авива рейса.
Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане спровоцированы через социальные сети руками западных спецслужб, передает «Радиоточка НСН».
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