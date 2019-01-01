Общество

НТВ покажет шоу с Зеленским

28 апреля18:03

Телеканал НТВ официально сообщил, что готовит к трансляции шоу «Магия с Владимиром Зеленским», записанное в 2011 году.

По информации телеканала, программа с участием победителя президентских выборов на Украине в качестве ведущего будет показана зрителям в начала мая.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - сказано в анонсе проекта. Однако, подробности нового шоу остаются не известными.

Ранее  известный российский рок-музыкант Найк Борзов в эфире НСН предположил, почему  избранием на пост президента Владимир Зеленского на Украине начнет процветать киноиндустрия. 

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНтвШоуТелевидение

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