НТВ покажет шоу с Зеленским

Телеканал НТВ официально сообщил, что готовит к трансляции шоу «Магия с Владимиром Зеленским», записанное в 2011 году.

По информации телеканала, программа с участием победителя президентских выборов на Украине в качестве ведущего будет показана зрителям в начала мая.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - сказано в анонсе проекта. Однако, подробности нового шоу остаются не известными.

Ранее известный российский рок-музыкант Найк Борзов в эфире НСН предположил, почему избранием на пост президента Владимир Зеленского на Украине начнет процветать киноиндустрия.

