НТВ покажет шоу с Зеленским
Телеканал НТВ официально сообщил, что готовит к трансляции шоу «Магия с Владимиром Зеленским», записанное в 2011 году.
По информации телеканала, программа с участием победителя президентских выборов на Украине в качестве ведущего будет показана зрителям в начала мая.
«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - сказано в анонсе проекта. Однако, подробности нового шоу остаются не известными.
Ранее известный российский рок-музыкант Найк Борзов в эфире НСН предположил, почему избранием на пост президента Владимир Зеленского на Украине начнет процветать киноиндустрия.
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