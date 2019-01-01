Кино на Украине процветет, а жители Донбасса станут людьми мира
Музыканты о политике. Политики о музыке: Найк Борзов и Вадим Степанцов о событиях вокруг Украины.
Украинская повестка доминировала по большей части на уходящей неделе: на все лады обсуждалась победа во втором туре выборов президента соседней страны Владимира Зеленского - шоумена, киноактера и предпринимателя. Действующий глава Украины Петр Порошенко проиграл выборы разгромно: менее 25% голосов против 73 с лишним у Зеленского.
Что на украинской земле теперь уж точно процветет, так это киноиндустрия. Уверенность в этом высказал в эфире НСН известный российский рок-музыкант Найк Борзов.
«Думаю, кинопроизводство украинское теперь будет на супервысоте. Не надо будет ехать в Россию, чтобы делать кинопроекты. А можно будет, тем более, студия Довженко, я думаю, сейчас все будет классно у кино в Украине, и я этому очень рад. И фамилия у президента хорошая…»
Как если бы у Петра Порошенко было мало поводов для расстройства, еще один добавился из Москвы. Причем, такой, что, по свидетельству официального представителя МИД России Марии Захаровой, Петр Порошенко аж «захлебнулся от возмущения». Указ об упрощенном приеме жителей ЛНР и ДНР в российское гражданство подписал Владимир Путин. Как говорится в тексте указа президента России - «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
Давно пора было, - заметил, комментируя это событие в эфире НСН, лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов.
«Это пришло слишком поздно: людям там надо было давать паспорта хотя бы через год жизни в самостоятельных республиках. Я думаю, большое количество людей захочет этим воспользоваться. Во-первых, людей активных и людей молодых. В Донецке и Луганске по-прежнему учатся в школах, вузах, получают профессиональное образование. Эти люди хотят путешествовать так же, как их российские сверстники. А сейчас, с паспортами ДНР, ЛНР, просроченными украинскими они не могут этого делать. Теперь они будут людьми мира».
Россия – далеко не единственное государство, которое предлагает свое гражданство жителям соседней страны, - отметил в беседе с НСН Вадим Степанцов. Другие, впрочем, предлагают гражданство в основном по национальному признаку.
«Если, например, в Западной Украине всем кому ни попадя выдают карту поляка, в Закарпатье уже двести тысяч человек получили венгерские паспорта, румынские валом всем выдают в Черновцах, почему Россия не имеет права выдавать паспорта гражданам, которые защищают русский мир?»
Вот именно. А с учетом того, что, по замечанию Владимира Путина, «люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав», тем более.
Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
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