Кино на Украине процветет, а жители Донбасса станут людьми мира

Украинская повестка доминировала по большей части на уходящей неделе: на все лады обсуждалась победа во втором туре выборов президента соседней страны Владимира Зеленского - шоумена, киноактера и предпринимателя. Действующий глава Украины Петр Порошенко проиграл выборы разгромно: менее 25% голосов против 73 с лишним у Зеленского.

Что на украинской земле теперь уж точно процветет, так это киноиндустрия. Уверенность в этом высказал в эфире НСН известный российский рок-музыкант Найк Борзов.