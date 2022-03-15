НТВ подтвердил увольнение телеведущей Гильдеевой
Телеканал НТВ подтвердил, что телеведущая Лилия Гильдеева, об отъезде которой писали из России СМИ, больше там не работает, сообщает РИА Новости.
«Лилия Гильдеева не работает на НТВ», - сказали агентству в пресс-службе телеканала.
По данным ряда Telegram-каналов, Гильдеева покинула страну на фоне спецоперации на Украине, написав заявление на увольнение из-за границы.
Гильдеева работала на НТВ с 2006 года, она вела программы «Сегодня», «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги», напоминает «КП».
Ранее сообщалось, что Россию покинули телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Дибров, журналистка и светская львица Ксения Собчак, звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин, блогер Юрий Дудь и другие.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, «сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах». При этом сам Понасенков остается в России, хоть и не согласен с внешней политикой властей.
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