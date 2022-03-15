НТВ подтвердил увольнение телеведущей Гильдеевой

По данным ряда Telegram-каналов, Гильдеева покинула страну на фоне спецоперации на Украине, написав заявление на увольнение из-за границы.

Гильдеева работала на НТВ с 2006 года, она вела программы «Сегодня», «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги», напоминает «КП».

Ранее сообщалось, что Россию покинули телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Дибров, журналистка и светская львица Ксения Собчак, звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин, блогер Юрий Дудь и другие.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, «сегодня сбежали из России как раз те, кто был очень обласкан властью, кто кормился за счет власти на всех федеральных каналах». При этом сам Понасенков остается в России, хоть и не согласен с внешней политикой властей.

