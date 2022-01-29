Новым руководителем Росжелдора назначен Алексей Дружинин
Алексей Дружинин стал новым главой Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
Дружинин сменил на новом посту Игоря Коваля, который руководил агентством с мая 2021 года, а в декабре прошлого года перешел на другую работу, пишет Газета.ru.
Алексей Дружинин родился в 1973 году. Он получил образование по специальности «Юриспруденция» в Московской государственной юридической академии. Он также возглавлял правовое управление Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2004–2005 годах.
Затем Дружинин до 2014 года работал в Министерстве транспорта. Затем более пяти лет являлся исполнительным директором некоммерческого партнерства, был занят на работе в саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».
Дружинин удостоен медали «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».
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