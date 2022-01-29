Новым руководителем Росжелдора назначен Алексей Дружинин

Дружинин сменил на новом посту Игоря Коваля, который руководил агентством с мая 2021 года, а в декабре прошлого года перешел на другую работу, пишет Газета.ru.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Он получил образование по специальности «Юриспруденция» в Московской государственной юридической академии. Он также возглавлял правовое управление Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2004–2005 годах.

Затем Дружинин до 2014 года работал в Министерстве транспорта. Затем более пяти лет являлся исполнительным директором некоммерческого партнерства, был занят на работе в саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Дружинин удостоен медали «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

