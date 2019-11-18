Новым главой ГИБДД по Москве стал полковник Дроганов

18 ноября 201921:47

Главой ГИБДД по Москве стал полковник Юрий Дроганов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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До настоящего времени он занимал был временно исполняющим обязанности данной должности.

Напомним, об уходе предыдущего главы ведомства Виктора Коваленко стало известно в апреле. Его увольнение произошло после громкого ДТП на Можайском шоссе со смертельным исходом в марте 2019 года. Тогда Коваленко и еще ряд сотрудников ведомства получили предупреждения о неполном служебном соответствии.


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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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