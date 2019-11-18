Новым главой ГИБДД по Москве стал полковник Дроганов

До настоящего времени он занимал был временно исполняющим обязанности данной должности.

Напомним, об уходе предыдущего главы ведомства Виктора Коваленко стало известно в апреле. Его увольнение произошло после громкого ДТП на Можайском шоссе со смертельным исходом в марте 2019 года. Тогда Коваленко и еще ряд сотрудников ведомства получили предупреждения о неполном служебном соответствии.



