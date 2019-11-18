Новым главой ГИБДД по Москве стал полковник Дроганов
18 ноября 201921:47
Главой ГИБДД по Москве стал полковник Юрий Дроганов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
До настоящего времени он занимал был временно исполняющим обязанности данной должности.
Напомним, об уходе предыдущего главы ведомства Виктора Коваленко стало известно в апреле. Его увольнение произошло после громкого ДТП на Можайском шоссе со смертельным исходом в марте 2019 года. Тогда Коваленко и еще ряд сотрудников ведомства получили предупреждения о неполном служебном соответствии.
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