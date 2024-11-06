Новым гендиректором ОДК станет Александр Грачев

«Объединенную двигателестроительную корпорацию» (входит в госкорпорацию «Ростех») возглавит Александр Грачев. Об этом сообщили в «Ростехе».

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«Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов"», — отметили в госкорпорации.

Ранее пост главы ОДК занимал Вадим Бадеха, который руководил организацией с 2023 года, напоминает Ura.ru. Теперь он возглавил «Объединенную авиастроительную корпорацию», сменив на посту гендиректора Юрия Слюсаря, ставшего временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

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Фото: rostec.ru
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