Новым гендиректором ОДК станет Александр Грачев
6 ноября 202408:52
«Объединенную двигателестроительную корпорацию» (входит в госкорпорацию «Ростех») возглавит Александр Грачев. Об этом сообщили в «Ростехе».
«Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов"», — отметили в госкорпорации.
Ранее пост главы ОДК занимал Вадим Бадеха, который руководил организацией с 2023 года, напоминает Ura.ru. Теперь он возглавил «Объединенную авиастроительную корпорацию», сменив на посту гендиректора Юрия Слюсаря, ставшего временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru