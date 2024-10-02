Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»
Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что его кандидатура на должность была утверждена в ходе годового общего собрания акционеров еще 16 сентября 2024 года.
В ходе первого заседания нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком» были сформированы комитеты по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, также определен их состав и председатели.
Ранее сообщалось, что 11 место в совет директоров «Ростелекома» выдвигались 11 кандидатов. Помимо Медведева в этот список вошли глава Минцифры Максут Шадаев, глава ВТБ Андрей Костин и другие, передает «Радиоточка НСН».
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