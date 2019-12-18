В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Государственную думу внесён законопроект об уравнивании ответственности агрегаторов такси и самих перевозчиков. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, службы заказа такси стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки.

В законопроекте указывается, что разрешение на перевозки легковым такси смогут получать, в том числе, самозанятые граждане. Также не будет допускаться управление такси с международным или иностранным водительским удостоверением. Все шофёры обязаны будут пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети конкретного региона, в котором они будут перевозить людей.

Согласно документу, на каждом такси должны быть установлены «шашечки» и оранжевый фонарь на крыше, а цвет автомобиля должен соответствовать принятой в регионе гамме. Кроме того, каждый субъект Федерации сможет устанавливать максимальное количество такси, однако их число не должно быть меньше 30 на каждую тысячу жителей.

В случае принятия законопроекта, все агрегаторы такси должны будут предоставить в единый реестр сведения о своей организации, а власти смогут на федеральном и региональном уровне проводить плановые и внеплановые проверки их деятельности.

Авторы инициативы полагают, что индивидуальные предприниматели и самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. В случае, если пассажир воспользуется их услугами через агрегатор, он сможет определиться, с кого требовать возмещение — с предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно.

