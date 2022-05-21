Новый участок Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» готов почти на 50%

«На участке продления Сокольнической ветки от «Коммунарки» до станции «Новомосковская» в настоящее время завершаются работы по сооружению котлованов, ведется сооружение основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. На сегодняшний день работы выполнены на 43%», - отметил Андрей Бочкарёв.

Новый участок протяженностью 2,4 километра строят одновременно с участком трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» - от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны. Сейчас метростроители ведут подготовительные работы площадки.

«Станция расположится вдоль трассы, на ее пересечении с улицей Александры Монаховой. Сейчас здесь завершаются работы по подготовке территории строительства и выносу инженерных коммуникаций для беспрепятственного сооружения продления линии метрополитена и автомагистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское», - добавил Андрей Бочкарёв.

Строительство участка Сокольнической линии до станции «Новомосковская» позволит улучшить транспортное обслуживание поселений Сосенское и Воскресенское, а также городского округа Щербинка. Новый объект обеспечит комфортную пересадку с наземных видов транспорта на метрополитен. Также улучшится экология в поселении Сосенское - за счет снижения интенсивности движения наземных видов транспорта.

