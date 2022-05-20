Бочкарев: Строительство трех станций началось на новой Рублево-Архангельской линии метро

По его словам, на станции «Звенигородская» идет обустройство строительной площадки. Также началось устройство ограждающих конструкций и выемки грунта котлована демонтажной щитовой камеры для приема тоннелепроходческих комплексов.

Бочкарев отметил, что на станции «Карамышевская» на сегодняшний день идет разработка грунта котлована, монтаж его крепления, а также вынос действующих столичных сетей. При этом на станции «Бульвар Карбышева» обустраивается строительная площадка, ведутся работы по выносу инженерных сетей, прокладке временных энергосетей, переустройству объездных дорог и пешеходных путей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отмечал, что строительство Рублево-Архангельской линии метро перешло к активной фазе строительства.

