Новый страховой продукт для пользователей электросамокатов появился в России

Страховая компания «Ингосстрах» заключила партнерский договор с сервисом шеринга электросамокатов «Юрент». Соглашение будет действовать до 2026 года. Теперь пользователи шеринговых электросамокатов застрахованы от несчастного случая. Кроме того, партнерство распространяется и на гражданскую ответственность перед третьими лицами, которые в случае причинения им вреда будут иметь право на выплату возмещения.

Отмечается, что базовая защита входит в цену каждой поездки без дополнительной оплаты. В нее также включена защита пользователя от несчастных случаев — до 100 тысяч рублей.

Для получения максимальной страховой защиты следует подключить расширенное страхование. Его стоимость для подписчиков «Юрент Plus» — от 10 до 15 рублей за поездку в зависимости от региона, цена без подписки — 35 рублей. Программой предусмотрена компенсация ущерба в размере до 600 тысяч рублей при несчастном случае как пользователю, так и третьим лицам.

Кроме того, страховая компания и сервис шеринга электросамокатов начали совместную кампанию, направленную на разъяснение пользователям правил дорожного движения для электросамокатов. Информацию можно найти на подвесе каждого самоката или на лендинге https://pdd.urent.ru/ .

По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций страховой компании Юлии Глуховой, пользователям предлагается актуальный страховой продукт. Она также выразила надежду, что совместный с сервисом проект по информированию пользователей о ПДД научит граждан передвигаться на электросамокатах более осознанно и безопасно.

Отмечается, что новый страховой продукт коснется пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 российских городах.

