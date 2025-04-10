Массовое разведение лютоволков в России назвали невозможным

Случай с воссозданием в США лютоволков является эксклюзивным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заводчик, селекционер и автор породной группы «Вульфхунд» Юлия Иванович.

Генетик Крутовский заявил о невозможности воскресить вымершие виды животных

По её мнению, в России массовое разведение лютоволков невозможно, так как подобный научный эксперимент требует не только огромных вложений, но и обоснованности.

«Для России это точно не является приоритетом. Скорее будут работать с мамонтами и древними носорогами», - отметила она.

Эксперт добавила, что в РФ обитает несколько подвидов серого волка, чего «вполне достаточно».

Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что её специалистам удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид лютоволков, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Ber'Zophus
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