Массовое разведение лютоволков в России назвали невозможным

По её мнению, в России массовое разведение лютоволков невозможно, так как подобный научный эксперимент требует не только огромных вложений, но и обоснованности.

«Для России это точно не является приоритетом. Скорее будут работать с мамонтами и древними носорогами», - отметила она.

Эксперт добавила, что в РФ обитает несколько подвидов серого волка, чего «вполне достаточно».

Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что её специалистам удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид лютоволков, сообщает RT.

