Массовое разведение лютоволков в России назвали невозможным
Случай с воссозданием в США лютоволков является эксклюзивным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заводчик, селекционер и автор породной группы «Вульфхунд» Юлия Иванович.
По её мнению, в России массовое разведение лютоволков невозможно, так как подобный научный эксперимент требует не только огромных вложений, но и обоснованности.
«Для России это точно не является приоритетом. Скорее будут работать с мамонтами и древними носорогами», - отметила она.
Эксперт добавила, что в РФ обитает несколько подвидов серого волка, чего «вполне достаточно».
Ранее биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что её специалистам удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид лютоволков, сообщает RT.
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