Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»

Норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец» было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Об этом со ссылкой на Минкультуры РФ сообщает «Интерфакс».

Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

По данным портала «Кинопоиск», мультфильм, также известный как «Спермагеддон», рассказывает о жизни двух сперматозоидов. В российских СМИ писали, что в прокат в РФ его планировали выпустить с 19 июня.

«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов... принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения», - указали в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что парламентарии разрабатывают законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинкультМультфильмКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры