Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»
Норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец» было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Об этом со ссылкой на Минкультуры РФ сообщает «Интерфакс».
По данным портала «Кинопоиск», мультфильм, также известный как «Спермагеддон», рассказывает о жизни двух сперматозоидов. В российских СМИ писали, что в прокат в РФ его планировали выпустить с 19 июня.
«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов... принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения», - указали в министерстве.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что парламентарии разрабатывают законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр, сообщает RT.
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