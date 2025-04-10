Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»

По данным портала «Кинопоиск», мультфильм, также известный как «Спермагеддон», рассказывает о жизни двух сперматозоидов. В российских СМИ писали, что в прокат в РФ его планировали выпустить с 19 июня.

«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов... принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения», - указали в министерстве.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что парламентарии разрабатывают законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр, сообщает RT.

