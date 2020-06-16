Новый состав общественной палаты полностью сформирован
Общественная палата (ОП) России полностью сформировала свой седьмой состав, в нее вошли представители общественных объединений и различных некоммерческих организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов палаты на должности своим указом, а 84 члена были избраны отделениями ОП в регионах. Как передает замсекретаря ОП РФ Лео Бокерия, в этом году избиратели и кандидаты приняли активное участие в конкурсе на членство в палате. Конкурсный отбор позволил обновить на 72% состав избранных от НКО, а состав утвержденных президентом изменился на 50%.
19 июня ОП планирует провести пленарное заседание в новом составе. Общественная палата отвечает за коммуникацию между гражданами и властными органами как на региональном, так и на федеральном уровнях. Организация была образована в 2005 году, участников выбирают на три года, общее число членов - 168.
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