Новый состав общественной палаты полностью сформирован

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов палаты на должности своим указом, а 84 члена были избраны отделениями ОП в регионах. Как передает замсекретаря ОП РФ Лео Бокерия, в этом году избиратели и кандидаты приняли активное участие в конкурсе на членство в палате. Конкурсный отбор позволил обновить на 72% состав избранных от НКО, а состав утвержденных президентом изменился на 50%.

19 июня ОП планирует провести пленарное заседание в новом составе. Общественная палата отвечает за коммуникацию между гражданами и властными органами как на региональном, так и на федеральном уровнях. Организация была образована в 2005 году, участников выбирают на три года, общее число членов - 168.

