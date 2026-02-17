Новый сезон проекта «Каникулы в Музее Победы» стартует 23 февраля

Новый сезон детского городского клуба стартует в Музее Победы 23 февраля. Юные москвичи смогут познавательно и интересно провести время в дни школьных каникул, посетить творческие мероприятия и экскурсии.

Церемонию открытия посетят свыше 300 ребят. Проект «Каникулы в Музее Победы» реализуются при поддержке столичного Департамента образования и науки.

«Школьников ждут экскурсионные программы, в том числе по трехмерным экспозициям “Подвиг Народа”, “Битва за Москву. Первая Победа!” и “Путь к Победе”. В сопровождении гида ребята окунутся в историю и “посетят” госпиталь, завод, библиотеку блокадного Ленинграда, станцию метро “Маяковская” и многое другое», — сообщили в Музее Победы.

Также школьники в возрасте от 7 до 13 лет смогут поучаствовать в многочисленных творческих мероприятиях, например, в фестивале «Снежная гвардия».

Для ребят организуют 10 тематических смен. За пять дней дети смогут пройти патриотические квесты, принять участия в спортивных занятиях, развивающих играх, детских фестивалях и мастер-классах, а также пообщаться со знаменитыми спортсменами, журналистами, блогерами, актерами и так далее.

Первая смена пройдет с 23 по 27 февраля, вторая смена — с 30 марта по 3 апреля.

Генеральный информационный партнер проекта – «НАШЕ Радио», информационные партнеры – НСН, Афиша КП, ФедералПресс, информационное агентство «Мангазея», РИА Победа РФ.

