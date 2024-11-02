Новый сервис «Жизненная ситуация» запустили на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис «Жизненная ситуация» для тех, кто хочет переехать в другой регион. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

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При помощи сервиса можно встать на учет в военкомат, записать детей в детский сад или школу, прикрепиться к поликлинике, переоформить социальные выплаты, пенсии или полис ОМС, а также подать заявление о регистрации по месту жительства.

По словам представителей аппарата, благодаря сервису планируют сократить сроки оформления документов с 20 до 10 дней в 2025 году, а количество документов намерены сократить втрое — с 15 до 5.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма регистрации для блогеров, на чьи страницы и каналы подписаны более 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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