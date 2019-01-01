Новый путепровод избавит подмосковный Реутов от пробок

Автомобильные заторы в Реутове могут рассосаться с началом осени. К сентябрю там с опережением графика планируется завершить строительство путепровода, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ревизии работ на объекте.

Как отмечает Телеканал «360», строительство развязки началось после того, как местные жители попросили подмосковные власти улучшить дорожную ситуацию в городе. Серьёзные пробки образуются в Реутове из-за железнодорожного переезда.

Губернатор напомнил, что в регионе последние шесть лет активно выполняется программа по строительству путепроводов. В этом году будет сдано два объекта, один из которых соединит Балашиху и Реутов. С появлением путепровода будет налажена устойчивая транспортная связь между Носовихинским и Горьковским шоссе, а также микрорайонами Реутова. Кроме того, в городе реконструируют дорогу на Транспортной улице.

