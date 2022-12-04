Новый профстандарт для композиторов поможет им в трудоустройстве

Ранее деятельность музыкальных авторов была включена в ОКВЭД, но ни в одних профессиональных справочниках и каталогах не была указана, не имела единых требований к образованию и трудовой функции.

«Только в 2012 году в Трудовом кодексе Российской Федерации было введено определение профессионального стандарта: характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности», — поясняет генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

После появления профстандарта композиторы смогут впервые устроиться на работу по специальности, подчеркнули в Минкульте. В разработке проектов профессиональных стандартов смогут участвовать сами работодатели и профессиональные сообщества с образовательными организациями.

«Было несоответствие между тем, что существовало в реальности. Современные композиторы, чтобы называться «композитором», учатся с 6 лет: заканчивают консерваторию и потом еще аспирантуру. Если подсчитать, они учатся этому 19 лет, но работать по специальности они не могли», — поясняет один из разработчиков проекта, композитор, завкафедрой композиции Санкт-Петербургской консерватории, директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России Антон Танонов.

Утвержденный профстандарт позволит не только регулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, он поможет поддержать композиторов и будет учитывать интересы их потенциальных работодателей, отмечает издание.

