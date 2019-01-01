Новый порядок контроля лечения онкобольных вступил в силу в России

Уточняется, что срок необходимых обследований отныне не должен будет превышать 14 дней. В том числе речь идет и о постановке на учет у онколога. Теперь, в случае подтверждения диагноза человека обязаны записать в течение трех рабочих дней.

Кроме того, уточнил эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко, если больному сообщают, что обследование возможно провести только спустя время, но предлагают ускорить процесс, оплатив услугу, стоит сразу обратиться в страховую компанию. Уточняется, что именно на них была возложена наибольшая доля ответственности после ужесточения контроля за лечением онкобольных.

Ранее Росздравнадзор обнаружил поддельную партию дорогого препарата «Герцептин», который применяют при лечении рака груди. Об этом сообщает РБК. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН заметил, что рынок поддельных препаратов имеет давнюю традицию.

