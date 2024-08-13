Онлайн-сервис поможет при пищевом отравлении летом

Своевременное обращение к врачу в случае появления симптомов острой кишечной инфекции можно считать одним из ключевых факторов, способствующих быстрому выздоровлению. Об этом рассказали врачи «Виртуальной клиники» «Ингосстраха».

Они рекомендуют вне зависимости от того, где находится заболевший, оперативно обратиться к дежурным медикам данного сервиса. Как отметили специалисты, летом риск отравления или заболевания острыми кишечными инфекциями значительно возрастает. Дети особенно уязвимы к ним. Нередко причиной заражения становятся грязные руки при приеме пищи.

У несовершеннолетних преобладают вирусные возбудители, особенно ротавирусы группы А и норовирусы. Важно обеспечить условия для недопущения контакта детей с опасными возбудителями, для чего необходимо соблюдать элементарные санитарно-гигиенические правила. Сред них: обеззараживание воды, запас чистой питьевой воды во время отдыха; купание только в разрешенных местах; мытьё рук перед едой; раздельное хранение сырых продуктов и готовой еды.

Кроме того, для предотвращения заболевания медик рекомендуют применять специально разработанную вакцину. Она эффективно снижает процент заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом. Препарат принимается через рот – первая доза уже в возрасте с 6 до 12 недель.

Как отметила директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина, впереди еще почти месяц летних школьных каникул, поэтому опасность возникновения острых кишечных инфекций у детей сохраняется. Таким образом, актуальна оперативная консультация через сервис «Виртуальная клиника». Связаться со специалистом можно через сайт, мобильное приложение IngoMobile, затем будет доступен выбор способа связи — звонок или чат.

