Новый мэр Томска перепутал название города с Омском

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня перепутал название города с Омском Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС

В публикации программы развития города Махиня назвал Томск Омском, где ранее занимал должность вице-мэра.

«Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли "Образование" текущий ремонт[...]», - говорилось в тексте. Впоследствии ошибку исправили.

После избрания градоначальником Томска 5 сентября Махиня заявил, что ему придется привыкать к названию города, и пообещал постараться его не путать.

Ранее Патриарх Кирилл назвал президента России Путина Владимиром Васильевичем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МэрОмскТомск

Горячие новости

Все новости

партнеры