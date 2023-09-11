Новый мэр Томска перепутал название города с Омском
11 сентября 202318:57
Новый мэр Томска Дмитрий Махиня перепутал название города с Омском Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В публикации программы развития города Махиня назвал Томск Омском, где ранее занимал должность вице-мэра.
«Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли "Образование" текущий ремонт[...]», - говорилось в тексте. Впоследствии ошибку исправили.
После избрания градоначальником Томска 5 сентября Махиня заявил, что ему придется привыкать к названию города, и пообещал постараться его не путать.
Ранее Патриарх Кирилл назвал президента России Путина Владимиром Васильевичем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru