Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС
6 сентября 202316:09
Новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. Об этом сообщает британская радиостанция LBC, интервью которой он дал.
Он заявил, что у королевства крупнейшие в истории авианосцы у ВВС. Радиостанция обратила внимание, что авианосцы принадлежат военно-морским силам, а не военно-воздушным.
Ранее Шаппс в эфире подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru