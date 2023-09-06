Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС

Новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. Об этом сообщает британская радиостанция LBC, интервью которой он дал.

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Он заявил, что у королевства крупнейшие в истории авианосцы у ВВС. Радиостанция обратила внимание, что авианосцы принадлежат военно-морским силам, а не военно-воздушным.

Ранее Шаппс в эфире подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: youtube.com/@GrantShapps
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