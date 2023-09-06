Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС

Минобороны России утверждает, что изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении нет Верховная рада проголосовала за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины Блинкен вместе с главой МИД Украины посетил кладбище в Киеве В Румынии обнаружили несколько частей российского беспилотника Депутат Заварзин утверждает, что генералу Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ»