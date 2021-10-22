Новый максимум: в России подтвердили 1064 смерти от COVID-19 за сутки

Очередной суточный максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России, за 24 часа скончались 1064 человека с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее медики подтвердили 1036 летальных исходов. Число смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 228 453.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировали 37 141 случай заражения COVID-19. С начала пандемии в РФ выявили 8 168 305 случаев заболевания.

При этом за 24 часа от коронавируса вылечились 25 453 пациента. Количество выздоровевших за весь период распространения инфекции составляет 7 117 060.

