Новый максимум: в России подтвердили 1064 смерти от COVID-19 за сутки
Очередной суточный максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России, за 24 часа скончались 1064 человека с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее медики подтвердили 1036 летальных исходов. Число смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 228 453.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировали 37 141 случай заражения COVID-19. С начала пандемии в РФ выявили 8 168 305 случаев заболевания.
При этом за 24 часа от коронавируса вылечились 25 453 пациента. Количество выздоровевших за весь период распространения инфекции составляет 7 117 060.
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Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru