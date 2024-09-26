Новый магазин «Дикси» открылся на станции метро «Достоевская» в Петербурге
Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит»), анонсировала открытие своего первого магазина в петербургском метрополитене, расположенного у станции «Достоевская». Согласно информации, представленной пресс-службой компании, новый магазин занимает площадь 333 кв. м.
Примерно одна треть ассортимента магазина включает готовую еду, подходящую для перекуса или обеда на ходу. В новой точке также предусмотрен корнер с кофе на вынос.
В ассортименте представлены овощи, фрукты, бакалея, кондитерские изделия, а также алкогольные и безалкогольные напитки, в общей сложности около 5,4 тыс. наименований товаров.
Генеральный директор сети «Дикси» Юрий Семенов отметил, что концепция магазина разработана с учетом особенностей местоположения и потребностей покупателей. Он добавил, что новая точка будет обслуживать как туристов и сотрудников, работающих в центре города, так и местных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru