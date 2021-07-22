«Магнит» приобрёл торговую сеть «Дикси»

Ретейлер «Магнит» купил 100% акций Dixy Holding Limited, а также 2 477 принадлежащих ей магазинов. Сумма сделки составила 87,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Магнита».

Ретейлер стал владельцем 2 438 магазинов у дома под брендом «Дикси», большинство из которых находятся в Москве и Московской области. Кроме того, «Магнит» приобрёл 39 суперсторов под брендом «Мегамарт», большая часть которых расположены в Свердловской области. В сделку также вошли пять распределительных центров и более 700 грузовиков.

В «Магните» отметили, что покупка профинансирована за счёт имеющихся у компании собственных денежных средств, а также доступных неиспользованных кредитных линий, и не приведёт к ограничению возможностей ретейлера по выплате дивидендов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Магнита» о покупке сети супермаркетов «Дикси», сообщает РИА ФАН. При этом ведомством было выдано предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

