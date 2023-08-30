Новый корпус ДГКБ святого Владимира откроется в 2025 году
Новый корпус ДГКБ святого Владимира в Сокольниках, решение о строительстве которого московский мэр Сергей Собянин принял в 2021 году, буден сдан в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Ожидается, что это будет одна из самых современных столичных детских многопрофильных больниц.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, сейчас объект готов на 41%. Закончено возведение монолита и каркаса здания, ведется монтаж стен, перегородок и фасада нового корпуса, отметил он.
Шестиэтажное здание на 570 коек займет площадь 56 тысяч «квадратов». Его сдача в эксплуатацию позволит существенно увеличить мощность больницы, в частности, благодаря появлению дневного стационара и стационара кратковременного пребывания. Также появится возможность приема экстренных пациентов благодаря вертолетной площадке.
Загрутдинов отметил, что в новом корпусе разместятся 15 операционных, из них девять общехирургического профиля, одна гибридная ангиографическая, две малые операционные, а также три малые операционные в блоке стационара кратковременного пребывания. Здесь будут находиться 20 отделений стационара, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение трансфузиологии, а также уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.
Кроме того, в новом корпусе будут работать патоморфологическая, бактериологическая и клинико-диагностическая. Их модернизация позволит значительно увеличить спектр исследований.
Выздоровлению маленьких пациентов будет помогать и окружающая среда в больнице. Они смогут находиться вместе с мамой в палатах малой вместимости, где есть все необходимое, в частности, удобные кровати для родителей, душ и телевизор. Предусмотрены и подростковые палаты для самостоятельного пребывания детей.
Глава Департамента строительства добавил, что новый корпус оснастят порядка 1500 единицами медоборудования. «В частности, это тяжелое оборудование (2 МРТ, 3 КТ, 3 РДК (рентгеновских диагностических комплеков), 7 мобильных РДК, 5 С-дуга), а также медицинская мебель и специализированные инструменты», — отметил Загрутдинов.
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