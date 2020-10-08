Новый КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД
В новом КоАП предусмотрена возможность «обнуления» нарушения ПДД, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Входящий в рабочую группу по подготовке проекта кодекса парламентарий пояснил, что если водитель уплатил штраф за нарушения, выявленные с помощью средств фото- и видеофиксации, то он будет считаться «не подвергнутым наказанию». Это значит, что следующее аналогичное нарушение уже не будут считать повторным.
Первое публичное обсуждение проекта нового КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года, однако сроки сдвинулись из-за большого количества поступивших замечаний и предложений, особенно в сфере ПДД.
Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил повысить штрафы за повторные правонарушения. Выступая в Совете Федерации министр заявил, что при повторном совершении правонарушений «необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Украина и Британия подписали соглашение о торговле
- Турция объявила об учебных стрельбах в районе черноморского Синопа
- Новый КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД
- Российские журналисты пострадали в Карабахе
- Роналду стал жертвой вора-«домушника»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru