Серебренников назвал Аграновича самой удачной кандидатурой на пост худрука «Гоголь-центра»
Кирилл Серебренников назвал Алексея Аграновича на пост художественного руководителя «Гоголь-центра» самой удачной кандидатурой.
«Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации — это самая удачная кандидатура», - сказал Серебренников об Аграновиче.
В свою очередь, Агранович заявил, что его миссия - «понять, как и в какую сторону "Гоголь-центр" будет естественным образом эволюционировать». Он отметил, что труппе важно «оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе». «Гоголь-центр» он считает «живым, здоровым и энергичным» организмом.
Агранович сообщил, что намерен помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что департамент культуры Москвы не продлил контракт с худруком театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, который истекает 25 февраля. На его место назначен Алексей Агранович.
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