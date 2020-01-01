Новый год в поездах встретили более 75 тысяч россиян

Новый год в поездах дальнего следования встретили в России свыше 75,5 тысяч пассажиров. В железнодорожные поездки 31 декабря 2019 года отправились 207 тысяч человек. Такую информацию сообщали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

«Тридцать первого декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тысяч человек. Это на 10 процентов выше, чем в канун прошлого года. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования», - сказано в официальном сообщении.