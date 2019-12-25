Кот Мостик приветствовал первый поезд в Крым из Петербурга. Видео
Кот-блогер Мостик приветствовал первый регулярный пассажирский поезд, который пересёк минувшей ночью Крымский мост о пути из Санкт-Петербурга в Севастополь. Соответсвующеее видео появилось в Instagram усатого животного, который считается талисманом транспортного перехода.
«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», — приводит Газета.ру запись кота в социальной сети.
Первый пассажирский поезд уже прибыл в Севастополь, сделав 15-минутную остановку в Симферополе. Везде состав встречали цветами, песнями и криками «Ура!».
Среди пассажиров первого состава Петербург – Севастополь: глава Крыма Сергей Аксенов, исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Они сели в вагон в Симферополе, отмечают «Известия».
Из Санкт-Петербурга состав отправился днём 23 декабря, после того как железнодорожное движение по Крымскому мосту официально открыл президент РФ Владимир Путин. Завтра в Симферополь через транспортный переход должен прибыть пассажирский поезд из Москвы.
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