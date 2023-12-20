Новый формат ежегодного отчета мэра дал более полную картину развития города
Депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина заявила, что новый формат отчета мэра столицы Сергея Собянина о работе городских властей работает на развитие доверия, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, объяснения градоначальника в ходе интернет- и ТВ-трансляции о причинах принятия тех или иных решений, помогут горожанам «строить планы – личные, деловые, творческие».
Она также отметила, что новый формат выступления позволяет донести важную информацию для широкого круга жителей, и выразила надежду, что он станет хорошей традицией.
Депутат Мосгордумы Мария Киселева, в свою очередь, указала, что трансляция отчёта мэра - это ещё один шаг «по пути эффективного диалога с жителями».
«Хотелось бы, чтобы... стремление представить итоги работы не в виде бесчисленных и сложных таблиц и текстов, а в наглядном и доступном виде, стал основой нового стандарта коммуникации представителей московских с жителями», – заключила она.
Ранее Собянин впервые представил свой ежегодный отчёт в формате публичной телетрансляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru