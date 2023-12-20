Мосгордума приняла отчет Собянина о работе столичного правительства

Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Постановление было принято в ходе заседания городского парламента.

В своем докладе Собянин рассказал о развитии таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование. В том числе заявил, что 2023 год стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. В планах города строительство трех новых линий и около 40 станций метро. Проекты комплексного развития территорий в Москве также позволят создать 570 тысяч рабочих мест.

Реализация программы реновации в будущем ускорится благодаря строительству большого объема жилья. На территории ВДНХ запланировано строительство нового комплекса ЭКСПО. Отдельно мэр Москвы заострил внимание на том, что за последние годы в столице реконструировали более 300 медицинских корпусов. В ближайшие три года в городе полностью обновят амбулаторный фонд.

В ходе доклада мэр подчеркнул, что фармацевтическая промышленность Москвы способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов. Затронул Собянин и другую важную сферу, рассказав, что в столице приступили к созданию персонифицированной системы образования.

