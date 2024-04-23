Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы

Московские власти выставят на торги во втором квартале 2024 года земельный участок площадью 0,6 га для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Косино-Ухтомском (ВАО). Об этом заявил министр московского правительства, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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По его словам, площадь нового здания может составить 9200 квадратных метров, 5500 из которых займет сам ФОК, остальную площадь могут занять медицинский центр и объекты бытового обслуживания.

Договор аренды с победителем торгов будет заключен на пять с половиной лет — именно столько времени отводится на то, чтобы построить и ввести в эксплуатацию объект на Лыткаринской улице. Рядом находится малоэтажная застройка, а поучаствовать в торгах могут все желающие.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что на фоне роста интереса горожан к здоровому образу жизни Москва прилагает максимум усилий для строительства спортивной инфраструктуры. Шаговая доступность спортивных объектов дополнительно мотивирует москвичей на занятия спортом, подчеркнула она.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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