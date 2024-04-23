Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы
Московские власти выставят на торги во втором квартале 2024 года земельный участок площадью 0,6 га для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Косино-Ухтомском (ВАО). Об этом заявил министр московского правительства, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, площадь нового здания может составить 9200 квадратных метров, 5500 из которых займет сам ФОК, остальную площадь могут занять медицинский центр и объекты бытового обслуживания.
Договор аренды с победителем торгов будет заключен на пять с половиной лет — именно столько времени отводится на то, чтобы построить и ввести в эксплуатацию объект на Лыткаринской улице. Рядом находится малоэтажная застройка, а поучаствовать в торгах могут все желающие.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что на фоне роста интереса горожан к здоровому образу жизни Москва прилагает максимум усилий для строительства спортивной инфраструктуры. Шаговая доступность спортивных объектов дополнительно мотивирует москвичей на занятия спортом, подчеркнула она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru