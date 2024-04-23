Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы

По его словам, площадь нового здания может составить 9200 квадратных метров, 5500 из которых займет сам ФОК, остальную площадь могут занять медицинский центр и объекты бытового обслуживания.

Договор аренды с победителем торгов будет заключен на пять с половиной лет — именно столько времени отводится на то, чтобы построить и ввести в эксплуатацию объект на Лыткаринской улице. Рядом находится малоэтажная застройка, а поучаствовать в торгах могут все желающие.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что на фоне роста интереса горожан к здоровому образу жизни Москва прилагает максимум усилий для строительства спортивной инфраструктуры. Шаговая доступность спортивных объектов дополнительно мотивирует москвичей на занятия спортом, подчеркнула она.

