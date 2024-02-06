Cпорткомплекс «Горизонт» с двумя бассейнами в Зеленограде готов на 60%

В IV квартале 2024 года в Зеленограде появится новый спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горизонт». Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Трехэтажный спорткомплекс площадью около 4 000 квадратных метров готов почти на 60%. Строители монтируют фасадные панели будущего ФОКа», - добавил он.

На объекте активно ведутся работы по по устройству чаш бассейнов и систем водоподготовки. Черновая отделка готова на 87%.

В спортивном комплексе разместятся большой и малый бассейны, зона тренажерного зала, административные помещения и буфет. Индивидуальный облик здания подчеркнет витражное остекление.

Единая пропускная способность объекта составит 1050 человек в сутки. В ходе строительства будет благоустроена прилегающая территория. Также у здания появится парковка, рассчитанная на 34 автомобиля.

